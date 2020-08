Genova – Intervento della Polizia Locale poco dopo la mezzanotte, in via Don Giovanni Verità, a Voltri, per la presenza di tende sulla spiaggia.

Una segnalazione arrivata alla centrale operativa ha fatto scattare il controllo e il successivo sgombero.

Sul post sono arrivate le pattuglie del servizio serale e notturno e, vista la quantità di persone presenti, è stato richiesto l’ausilio della Polizia di Stato che ha inviato alcune volanti.

Sono state sgomberate circa 100 persone presenti, obbligate anche a smontare le tende allestite.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento analogo anche in prossimità della passeggiata Roberto Bruzzone, sempre a Voltri.

Ieri la Polizia locale del 7º distretto, su segnalazione del Municipio Ponente, ha sgomberato 2 camion e un furgone nella zona della sede di Voltri del liceo Lanfranconi. Gli agenti, con l’aiuto dei Carabinieri della stazione di Voltri, hanno anche effettuato controlli in Val Varenna.