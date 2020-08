Genova – Ancora disagi per chi percorre le autostrade della Liguria dove, insieme ai cantieri ancora aperti e ai molti cambi di carreggiata, questa notte (tra il 18 e il 19 agosto) è prevista la chiusura dell’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalla mezzanotte alle 4 del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria / Gravellona Toce.

La chiusura si rende necessaria per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, potrà entrare sulla A26 alla stazione di Masone, dopo aver percorso la SP456 del Turchino. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302.

Pertanto, i mezzi pesanti dovranno immettersi sulla A7 dalla stazione di Genova Bolzaneto e, attraverso la Diramazione Predosa-Bettole, raggiungere la A26 in direzione Aless ndria/Gravellona Toce.

Si ricorda che, dopo l’ingresso alla barriera di Genova ovest, sulla A7, il traffico viene deviato obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove si potrà uscire alla stazione di Genova est e rientrare dalla stessa, per proseguire lungo la A7 verso Serravalle-Milano.