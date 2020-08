Genova – Altri 30 nuovi casi di contagio da coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Liguria.

Nuovo picco di pazienti positivi all’infezione, rilevati dai tamponi, ancora piuttosto bassi rispetto alla popolazione residente ed all’impennata di presenze determinata dai flussi turistici.

Quattro i casi positivi ospedalizzati al Gaslini. Sono due bambini con le rispettive madri, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non destano preoccupazione.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL2 Savona – 13 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 11 strutture socio sanitarie (di cui 10 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL3 Genova – 11 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 3 attività di screening

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 6 contatti di casi confermati

ASL5 La Spezia – 6 casi di cui:

• 5 contatti di casi confermati

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione