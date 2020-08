Genova – Continuano ad aumentare i nuovi casi di positività al coronavirus in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 31 nuovi casi. che si agiungono ai 30 rilevati ieri. Un trend in aumento che, seppur ancora lontano dalle medie giornaliere dei “mesi caldi” dell’emergenza, dicono che il virus è tutt’altro che debellato e le precauzioni adottate devono restare prioritarie per evitare una nuova epidemia che potrebbe portare ad un nuovo lockdown.

Questo il dettaglio dei contagi per provincia di residenza:

ASL 1 Imperia – 4 di cui:

• 3 contatti di casi confermati

• 1 rientro viaggio estero

ASL 2 Savona – 3 di cui:

• 2 contatti di casi confermati

• 1 struttura sociosanitaria

ASL 3 Genova – 17 di cui:

• 7 contatti di casi confermati

• 1 struttura sociosanitaria

• 6 segnalazioni dipartimento prevenzione

• 3 rientro viaggio estero

ASL 5 La Spezia – 7 di cui:

• 5 contatti di casi confermati

• 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione

(Non risulterebbero segnalazioni per la Asl 4)

Questi i dati del Ministero della Salute e di Alisa:

Totale tamponi effettuati 217.976 (+2.361 nelle ultime 24 ore)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti), di cui: 10562 (+31)

• TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1364 (+5)

• TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9198 (+28)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi guariti con due test negativi e deceduti) 1332 (+17)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 222

LA SPEZIA 61

IMPERIA 70

GENOVA 795

Residenti fuori Regione/Estero 59

altro/in fase di verifica 125

TOTALE 1332

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente

Ospedalizzati 22 1 -2

ASL1 5 0 0

ASL2 4 0 0

Ospedale Policlinico San Martino 4 1 0

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 0 0 -2

Ospedale Gaslini 4 0 0

ASL3 globale 0 0 0

ASL 3 Villa Scassi 0 0 0

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 1 0 0

ASL4 Sestri Levante 1 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 333 14

TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7659 12

SCHEDE DECESSI

Dettaglio decessi entrambi del 16/08/2020 in ASL 2 Ospedale San Paolo:

M anni 55

M anni 89 1571 2

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 53

ASL 2 334

ASL 3 339

ASL 4 133

ASL 5 280

Liguria 1139