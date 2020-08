Genova – Un nuovo picco di contagi da coronavirus nelle ultime ore, in Liguria. Gli esami con il tampone hanno rivelato altri 30 nuovi casi positivi all’infezione. Dati che allarmano i medici per il trend in lenta ma costante crescita.

Stanno bene ma restano ricoverati in osservazione all’ospedale Gaslini i due bimbi trovati positivi al virus insieme alle rispettive madri.

Un ulteriore dato in corso di analisi è proprio l’età dei nuovi contagiati, che sono sempre più giovani.

Resta in vigore l’obbligo, per chi ha viaggiato in Spagna, Grecia, Croazia e Malta, di segnalare il proprio rientro entro 48 ore alla ASL di appartenenza e l’obbligo di isolamento in casa sino a verifiche compiute.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi per provincia di residenza

ASL 1 Imperia

Non sono stati diffusi dati

ASL2 Savona – 13 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 11 strutture socio sanitarie (di cui 10 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL3 Genova – 11 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 3 attività di screening

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 6 contatti di casi confermati

ASL 4

Non sono stati diffusi dati

ASL5 La Spezia – 6 casi di cui:

• 5 contatti di casi confermati

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

Questi i dati del bollettino del Ministero della Salute e di ALISA

Totale tamponi effettuati: 215.615 (+1.938 nelle ultime 24 ore)

Totale casi positivi: 10531 (+30 nelle ultime 24 ore)

• TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1359 (+3)

• TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9170 (+25)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1315 (+23)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 221

LA SPEZIA 54

IMPERIA 69

GENOVA 789

Residenti fuori Regione/Estero 59

altro/in fase di verifica 123

TOTALE 1315

OSPEDALIZZATI Di cui in Terapia intensiva e variazione da giorno precedente

Ospedalizzati 24 1 -2

ASL1 5 0 -2

ASL2 4 0 -1

Ospedale Policlinico San Martino 4 1 0

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 2 0 -1

Ospedale Gaslini 4 0 2

ASL3 globale 0 0 0

ASL 3 Villa Scassi 0 0 0

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 1 0 0

ASL4 Sestri Levante 1 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 319 (+)23

TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7647 (+7)

SCHEDE DECESSI 1569 (0)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 46

ASL 2 328

ASL 3 418

ASL 4 176

ASL 5 239

Liguria 1207