Genova – La Croce Bianca Genovese con sede in Piazza Palermo 25r organizza un corso per aspiranti Soccorritori di ambulanza in partenza lunedì 21 settembre 2020.

Il corso di formazione base per volontari abilita a svolgere servizi ordinari e urgenze sanitarie presso la Croce Bianca Genovese.

E’ gratuito e diviso in due moduli, con due lezioni settimanali pratiche e teoriche (lunedì e giovedì dalle ore 20:45) per circa 60 ore complessive. Si potrà iniziare da subito il tirocinio in ambulanza in qualità di Osservatori.

Il corso sarà a numero chiuso nel rispetto della normativa Anti-Covid; i partecipanti saranno distanziati in apposite aule del Centro di Formazione e saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI)

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 settembre compilando il form al link: http://formazione.crocebianca.it.

Per informazioni: formazione@crocebianca.it .