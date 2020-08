Genova – Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Liguria. Nelle ultime ore sono stati scoperte 28 persone che sono entrate in contatto con l’infezione e non accenna a rallentare la diffusione del virus.

Preoccupa il costante aumento dei contagi anche se i numeri sono ben lontani da quelli del’emergenza.

Gli esperti invitano a rispettare le norme di protezione individuale con distanziamento, obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi ma anche all’aperto, dalle 18 alle 6 del mattino.

Si ricorda anche che resta obbligatorio segnalare alla propria Asl il rientro dalle vacanze all’estero se si è stati in Spagna, Grecia, Croazia a Malta.

In attesa del tampone di controllo è assolutamente vietato uscire di casa e si rischiano pesanti sanzioni oltre al possibile risarcimento dei danni eventualmente causati ad altre persone.

Questo il dettaglio delle persone trovate positive al coronavirus-covid19 nelle ultime 24 ore

ASL 1 Imperia: 2, di cui:

• 1 contatto caso confermato

• 1 segnalazione da Dipartimento prevenzione

ASL 2 Savona: 2, di cui:

• contatto caso confermato (1 link grigliata)

ASL 3 Genova e AREA METROPOLITANA: 12, di cui:

• 9 contatto di caso confermato

• 3 segnalazione Dipartimento prevenzione

ASL 5 La Speza: 12, di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 8 contatto caso confermato

• 3 segnalazione Dipartimento prevenzione