La Spezia – Proseguono senza sosta da ieri le ricerche del deltaplanista disperso dal pomeriggio di ieri nella zona dello Spezzino.

Il Pilota era partito in tarda mattinata da Borghetto Vara per effettuare un volo sopra le Cinque Terre ma non vedendolo rientrare all’orario stabilito i suoi amici e la moglie si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto al 112.

Immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca, partendo dalle zone che presumibilmente ha sorvolato, ma si tratta di un’area molto vasta ed impervia. Al momento le zone piu attenzionate sono il monte Bardellone, la cava di Corvara, la cava di Pignone, la zona boschiva attorno agli abitati di Pignone, Zignago e Suvero.

Stanno partecipando alle ricerche la squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato, due operatori dei Vigili del Fuoco della Spezia del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con il Drone, l’elicottero VVF Drago, un elicottero della Guardia Costiera, personale del soccorso alpino e squadre di volontari.

Le ricerche andranno avanti ad oltranza.