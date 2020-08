Borghetto Vara (La Spezia) – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del deltaplanista scomparso ieri nello spezzino.

L’uomo, infatti, è stato ritrovato privo di vita in una zona impervia e difficilmente raggiungibile a piedi.

Nel pomeriggio, i droni dei Vigili del Fuoco hanno individuato il motore e la tela del deltaplano in localita “Due Canali” nei pressi di Casale di Pignone.

Data l’impervietà della zona, difficilmente raggiungibile a piedi in tempi brevi, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero DRAGO 121 del reparto volo Vigili del Fuoco di Genova

Sul posto sono stati verricellati gli elisoccorittori VV.F. con medico e infermiere del 118 di equipaggio.

Il medico ha constatato il decesso della persona che, dopo il nulla osta del magistrato, è stata verricellata a bordo di DRAGO per il successivo trasporto presso l’ospedale di La Spezia.