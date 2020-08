Genova – E’ stata riaperta al transito pochi minuti fa via Burlando, chiusa poco prima delle 9.00 per una fuga di gas.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia Locale.

Non è ancora stato chiarito il tipo di danno; al momento non sono in corso evacuazioni degli edifici.

Notizia in aggiornamento