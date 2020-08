Genova – Un allarme bomba ha fatto scattare la chiusura di accesso allo scalo genovese Cristoforo Colombo.

Le operazioni, coordinate dalla Polizia di Frontiera in servizio all’aeroporto, sono scattate con il ritrovamento di due valigie sospette.

Al momento sono in corso i controlli e, come riportato dal Secolo XIX, sarebbe già stato individuato il proprietario delle due valigie, un passeggero imbarcato in direzione Turchia.

Gli artificieri intervenuti sul posto hanno fatto brillare i borsoni.