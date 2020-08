Genova – Troppo giovane per sposarsi e troppo breve il fidanzamento con la ragazza che ha sposato. E’ finita a calci e pugni il confronto richiesto ai neo sposini dal padre dello sposo.

L’uomo non era stato informato della decisione del figlio di sposarsi e con la scusa di voler consegnare un dono nuziale ha attirato gli sposini nel suo appartamento di Sampierdarena e poi ha iniziato a inveire contro figlio e nuora.

Secondo lui il figlio di 28 anni non era ancora pronto al matrimonio e inoltre il fidanzamento con la ragazza era durato troppo poco per poter decidere con coscienza.

Dalle parole si è però passati alle vie di fatto e tra padre e figlio sono volati spintoni e poi schiaffi e pugni.

Una lite proseguita anche per strada dove la scena è stata notata dai passanti che hanno subito chiamato la polizia.

In breve sul posto sono arrivate le volanti della polizia e gli agenti hanno separato i contendenti e hanno chiamato le ambulanze per le cure in ospedale.

Padre e figlio hanno però rifiutato il ricovero preferendo tornare velocemente a casa.

Non è chiaro se la vicenda proseguirà in Tribunale o se, invece, ci sarà un successivo chiarimento ci si augura più pacifico.