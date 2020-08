Genova – Ancora un aumento dei casi di contagio da coronavirus in Liguria dove le indagini sanitarie hanno rilevato altri 37 nuovi casi di infezione nelle ultime ore.

Una tendenza al rialzo dei numeri che resta ancora lontana dai picchi dei mesi scorsi ma che preoccupa personale sanitario ed esperti che temono una nuova ondata di casi con i primi freddi dell’autunno.

Un’emergenza che occorre contrastare con il massimo impegno per le conseguenze che potrebbe avere sia per le eventuali vittime ma anche per i costi economici.

Mascherine ancora obbligatorie, anche all’aperto dalle 18 alle 6 e obbligo, per chi rientra dalle vacanze in Grecia, Croazia, Spagna e Malta, di segnalare il proprio rientro e di restare in isolamento a casa sino al test del tampone che verrà effettuato da personale della Asl di competenza.

Questo il dettaglio dei nuovi casi per provincia:

ASL 1 Imperia, 5 casi di cui:

2 contatti di caso

2 rientri da altre regioni

1 rientro viaggio estero

ASL 2 Savona, 2 casi (rientro viaggio estero)

ASL 3 Genova, 17 casi di cui:

3 contatti di caso

1 rientro da altra regione

12 attività di screening

1 Rsa

ASL 5 La Spezia, 13 casi di cui:

9 contatti di caso

1 rientro da altra regione

3 attività di screening