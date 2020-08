Genova – Non accenna a rallentare l’aumento dei contagi da coronavirus in Liguria. Sono 46 i nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Un trend che preoccupa le autorità sanitarie e che deve far mantenere altà l’attenzione sul rispetto delle norme di auto-tutela come indossare la mascherina nei luoghi pubblici ma anche all’aperto laddove non sia possibile rispettare la distanza di due metri tra le persone.

Questo il dettaglio:

– ASL 1 Imperia: 1 caso (accesso pronto soccorso)

– ASL 2 Savona: 1 caso

– ASL 3 Genova: 17 casi di cui:

1 rientro viaggio estero

3 contatti di casi

6 controlli su sintomatici

7 casi isolati

– ASL 5 La Spezia 27 casi di cui:

16 contatti di casi

2 rientri da altre regioni

2 da ospedale

7 attività di screening

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.