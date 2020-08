Genova – Sta provocando code e disagi sul tratto autostradale della A26 e della A10 l’incidente che si è verificato questa mattina sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 e Masone, in direzione Gravellona.

L’incidente, che si è verificato poco prima delle 10.00, ha visto coinvolti un mezzo pesante e due autovetture.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Al momento, nel tratto interessato, il traffico scorre su una sola corsia e si regista 1 chilometro di coda.

Ripercussioni sulla viabilità anche in A10 Genova – Ventimiglia dove i chilometri di coda sono 10 nel tratto tra Varazze e la A26, in direzione Genova, e con 4 chilometri di coda tra Pegli e il bivio con la A26, in direzione Savona.