Genova – Raffiche di vento fortissime, forse addirittura una tromba d’aria, si sono abbattute ieri notte sul ponente genovese ed in particolare nella zona di Voltri dove si sono registrati i danni maggiori a causa del maltempo.

Intorno alla mezzanotte parte del tetto del supermercato Pam è stato letteralmente strappato via dalla forza del vento.

Frammenti di tegole e coperture di tetti sono stati scagliati a diversi metri di distanza provocando danni alle vetture.

Fortunatamente non si registrano feriti.