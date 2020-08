Genova – La notte è trascorsa senza particolari criticità, con precipitazioni fra deboli e moderate che hanno riguardato costantemente il centro levante. Il passaggio del fronte, che ha attraversato finora il centro ponente, sta avvenendo accompagnato da deboli precipitazioni diffuse e calo di qualche grado delle temperature: minima a Poggio Fearza con 7.9ºC.

In figura le fulminazioni delle ultime sei ore, lo sguardo da satellite con il passaggio del fronte, l’immagine radar e la cumulata delle ultime 24 ore.

Nelle ultime ore il Levante ligure è stato interessato dal transito di isolate celle temporalesche sparse che hanno determinato precipitazioni con intensità moderate e intensa attività elettrica. Al momento i fenomeni stanno interessando anche il centro e il Ponente della regione con intensità debole e continuano sul Levante con intensità fino a moderata. Non si rilevano incrementi significativi dei livelli idrometrici ma non si escludono, data la natura temporalesca delle precipitazioni, repentini innalzamenti nei piccoli rii, allagamenti localizzati

nelle zone depresse delle aree urbane e ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

Proseguirà fino alle 11 di oggi, domenica, 30 agosto, salvo nuove variazioni, lo stato di allerta arancione (massimo) per possibili temporali e precipitazioni abbondanti sulla Liguria centro orientale.

Questo il cronoprogramma della giornata:

Sul centro-levante ligure (zone B-C-E, bacini piccoli e medi):

Arancione fino alle 11.00 poi gialla fino alle 13.00.

Levante (zone C-E) gialla fino alle 13.00 di domani.

Dalla mattinata, deciso miglioramento in estensione da ponente verso levante, con il ritorno del sole per buona parte della giornata; non mancheranno tuttavia possibili nuovi temporali dal pomeriggio.

Attenzione al mare, che crescerà fino a mareggiata su tutta la costa, e ai venti

Ecco l’avviso meteorologico con la descrizione dei fenomeni più significativi previsti:

Domenica 30 agosto: Nella notte maltempo con piogge moderate su D, forti su BCE, dove i quantitativi cumulati raggiungeranno valori significativi o elevati. Su tutte le zone possibili temporali forti ed organizzati, a carattere stazionario e persistente su BCE. Rapido esaurimento delle precipitazioni da Ponente in mattinata in un contesto di residua instabilità con rovesci al più moderati. Venti da Sud-Ovest fino a 50- 60 km/h su BCE, localmente su D; fino a 70-80 km/h su A con rinforzi e raffiche sui capi esposti e sui crinali; mareggiata da SW su tutte le coste.

Lunedì 31 agosto: Permangono condizioni di instabilità con possibili rovesci anche moderati. Mare localmente agitato su C nelle prime ore del giorno, in calo.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia