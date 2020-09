Genova – Sponde e greto del torrente Bisagno invase dalla plastica e alcune associazioni si mobilitano per organizzare una giornata di pulizia.

Il taglio della vegetazione che cresce rigogliosa sulle sponde del Bisagno ha messo in mostra il grave inquinamento da plastica del corso d’acqua che attraversa la città e dopo le segnalazioni e le proteste, ecco che genovesi e associazioni ambientalista hanno deciso di organizzare un evento per cercare di raccogliere quanto più materiale possibile, prima che le piogge trascinino in mare tutta la spazzatura.

L’appuntamento è fissato per il 26 settembre quando associazioni come Genova Cleaner riuniranno i volontari per scendere nel greto del Bisagno e ripuliranno le sponde ingombre di rifiuti.

Un appuntamento che alcuni temono sia “troppo in là” nella stagione “delle piogge” che, di solito, si abbatte sulla città già dai primi giorni di settembre.

Le perplessità si concentrano però sulle “responsabilità” della pulizia del greto del Bisagno visto che sembra che l’enorme quantità di plastica sia emersa con il taglio della vegetazione e dovrebbe quindi essere “nota” alla civica amministrazione.

I genovesi si domandano chi abbia la competenza e la responsabilità di tenere pulito il Bisagno e di rimuovere l’enorme quantità di spazzatura presente soprattutto in alcuni punti.