Genova – Ha iniziato a orinare per strada e quando alcune mamme gli hanno fatto notare che c’erano dei bambini, si è girato mostrando i genitali.

I poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico un cittadino nigeriano di 25 anni.

L’uomo è stato notato mentre orinava in piazza Pallavicini tra le auto in sosta, ma ben visibile ai cittadini presenti sulla piazza, tra cui molti bambini. Alle rimostranze di due mamme, il 25enne si è girato mostrando loro i genitali con tono di sfida e in maniera arrogante le ha insultate.