La Spezia – La prima multa per mancato uso della mascherina obbligatoria è arrivata ieri sera in via Martino della Battaglia ma le forze dell’ordine stanno eseguendo controlli sempre più mirati per sanzionare chi la mascherina proprio non vuole usarla.

Giro di vite a La Spezia dove, sino al 13 settembre, la Regione Liguria ha imposto l’obbligo dell’uso della mascherina per tutto il giorno e per tutti coloro che escono di casa, anche per pochi minuti.

Ieri sera la prima multa da 400 euro ad un ragazzo che proprio non ne voleva sapere di indossarla e che, al ripetuto richiamo degli agenti di polizia, invece di proteggersi ha deciso di inveire contro chi fa rispettare le regole.

In breve il ragazzo, appena 18enne, è stato identificato e multato. Lui o i genitori se è a carico, dovrà pagare ben 400 euro per aver “dimenticato” la mascherina.

Un dispositivo di sicurezza che limita la diffusione del virus e che non causa nessun fastidio reale o malessere (certificato dall’Ordine dei Medici) in chi la indossa.

Per contro la mascherina consente di limitare la diffusione del coronavirus che, nella zona di La Spezia, ha fatto registrare un picco di casi e un numero preoccupante di nuovi ricoveri in ospedale.