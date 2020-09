Rapallo – Sono stati individuati e denunciati i due ragazzi di 18 e 17 anni, residenti nella cittadina della riviera di levante, che lo scorso 29 agosto hanno sparato con una pistola ad aria compressa contro alcuni ragazzi in vacanza.

Secondo le prime indagini i due, un cittadino albanese ed uno italiano, avrebbero esploso i colpi in direzione dei turisti per minacciarli dopo che il gruppo si era fermato a parlare con alcune ragazze della zona.

I due, armati di pistola giocattolo ma priva del tappo rosso regolamentare e caricata con pallini metallici, hanno affrontato il gruppo di turisti milanesi, coetanei degli aggressori, intimando di non avvicinare le ragazze e di “girare al largo”.

Per essere più “convincenti” hanno estratto la pistola ed hanno sparato alcuni colpi in direzione dei giovani.

Il gruppo di ragazzi è fuggito di corsa rifugiandosi in un giardino privato ma uno di loro è rimasto ferito in modo grave ad una gamba.

La polizia di Rapallo ha visionato le telecamere della zona riuscendo in breve ad identificare il proprietario dello scooter e l’altro “complice”.

Nell’abitazione di uno dei due è stata trovata la pistola usata per l’aggressione.

I due sono stati denunciati e rischiano una pesante sanzione.