Diano Marina (Imperia) – Ancora disagi per la distribuzione dell’acqua e molte abitazioni con i rubinetti a secco a seguito della rottura, ieri sera, dell’acquedotto che serve la zona del golfo dianese.

Un guasto che potrebbe in realtà riguardare ben tre diversi punti e che necessiterà di una riparazione “multipla”.

Tecnici ed operai dell’Amat sono intervenuti ieri sera in via San Lazzaro, a Porto Maurizio, nel comune di Imperia.

Si segnalano ancora forti disagi per il servizio di distribuzione dell’acqua che potrebbe riprendere a piano servizio già nelle prossime ore.