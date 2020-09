Rossiglione – Avrebbe lasciato un biglietto nel quale sono spiegati i motivi del suo gesto ed uno straziante addio ai genitori il 51enne che ieri si è lanciato dal viadotto Gargassa, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, morendo sul colpo.

L’uomo, dipendente della società Autostrade per l’Italia, lavorava come casellante e conosceva molto bene il tratto autostradale scelto per togliersi la vita.

Ha percorso la strada con la sua auto e si è fermato su una piazzola di sosta nei pressi del viadotto, nella zona di Rossiglione. Ha poi scavalcato guard rail e protezioni e si è lasciato cadere di sotto.

Una scena a cui ha assistito, impotente, un automobilista che ha subito chiamato i soccorsi ma per il casellante non c’era ormai più nulla da fare.

Resta ora da capire la motivazione del gesto e lo strazio dei genitori e dei familiari.