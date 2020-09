Genova – Primo giorno di scuola, dopo il lungo stop imposto dal lockdown, per i bambini che frequentano gli asili comunali.

Prime prove tecniche di un rientro alla normalità che è necessario e fondamentale per superare la crisi del coronavirus ma deve essere gestito con tutte le cautele necessarie.

Ingressi ed uscite scaglionate per evitare assembramenti ma anche utilizzo degli spazi all’aperto e piccoli gruppi per evitare che i bambini stiano “troppo vicini”.

Molte ancora le difficoltà da superare ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

Molte le preoccupazioni dei genitori e degli insegnanti e particolare attenzione al trasporto pubblico che è ora “autorizzato” ad aumentare il numero delle persone trasportate ma deve necessariamente fare i conti con un numero crescente di utilizzatori che dovranno rispettare l’obbligo dell’uso corretto delle mascherine e del distanziamento.

Forte la richiesta di un aumento delle corse e della presenza di mezzi circolanti.