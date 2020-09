Monterosso – Ancora controlli nelle Cinque Terre per far rispettare l’obbligo di indossare le mascherine anti coronavirus imposto dalla Regione Liguria per far fronte all’emergenza picchi di nuovi contagi nello Spezzino.

Nelle località turistiche vengono diffusi appelli e informazioni e difficilmente si può sostenere di non essere stati informati della disposizioni anti contagio.

Tre turisti sono stati multati dagli agenti della polizia locale a Monterosso dopo essere stati trovati per strada, in via Roma, sprovvisti dei dispositivi di sicurezza.

Gli agenti hanno fermato i turisti stranieri e li hanno invitati a indossare le mascherine di cui erano sprovvisti.

I tre hanno ammesso di non avere le mascherine ed è stato necessario multarli.

Tre sanzioni da 400 euro cadauna per un totale di 1200 euro.