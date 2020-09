Genova – Ancora contagi da coronavirus in Liguria e ancora concentrazione dei nuovi casi nella zona di La Spezia.

Sono 82 i nuovi positivi in Liguria scoperti nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Crescono i contagi e aumentano le persone ricoverate in ospedale, 6 nelle ultime ore.

Ecco, nel dettaglio, i dati diffusi da Alisa:

ASL 1 Imperia – 5 di cui:

4 attività screening

1 rientro viaggio

ASL 2 Savona – 4 di cui:

1 contatto di caso confermato

1 rientro estero

2 attività screening

ASL 3 Genova – 20 di cui:

4 contatto di caso confermato

16 attività screening

ASL 5 La Spezia – 53 di cui:

28 contatto di caso confermato

2 accesso ospedale

23 attività screening

questi i dati completi del Ministero della Salute:

TOTALE tamponi effettuati 262.222 +2.712 nelle ultime 24 ore

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 11662 +82

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1573 +4

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 10089 +78

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 2141 +54

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 203

LA SPEZIA 623

IMPERIA 103

GENOVA 965

Residenti fuori Regione/Estero 84

altro/in fase di verifica 163

TOTALE 2141

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 108 12 6

ASL1 7 0 0

ASL2 6 2 -1

Ospedale Policlinico San Martino 8 3 1

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 8 0 0

Ospedale Gaslini 6 0 1

ASL3 globale 0 0 0

ASL 3 Villa Scassi 0 0 0

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 2 0 0

ASL4 Sestri Levante 2 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 71 7 5

Isolamento domiciliare 886 47

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 7942 28

Deceduti 1579 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 94

ASL 2 222

ASL 3 578

ASL 4 145

ASL 5 763

Liguria 1802