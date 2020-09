Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio che ha gravemente danneggiato tre appartamenti in uno stabile di via del Tonale, a Cornigliano.

A dare l’allarme, intorno alle 22,30, alcuni residenti che hanno avvertito un forte odore di bruciato ed hanno visto fumo uscire da uno degli appartamenti del civico 25.

Subito è scattato l’allarme e in breve sono arrivati i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare lo stabile e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dopo aver messo in salvo una persona con disabilità.

Lunghe le operazioni di spegnimento e di bonifica e ben tre appartamenti hanno subito danni gravi e non potranno essere abitati a breve.

Fortunatamente non si registrano feriti ma nelle prossime ore i tecnici del Comune dovranno verificare l’entità dei danni negli appartamenti coinvolti.

Le altre famiglie sono potute rientrare nei loro appartamenti alla fine dell’emergenza.

In corso le verifiche per stabilire l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.