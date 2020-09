Genova – Ancora code sulle autostrade della Liguria e ancora proteste da parte degli automobilisti che da mesi sono costretti a viaggiare in condizioni disastrose a causa di cantieri e scambi di carreggiata.

Coda viene segnalata tra l’allacciamento della A10 Genova – Ventimiglia con la A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione Nord, e anche in direzione opposta, tra Masone e l’allacciamento con la A10.

Automobilisti in coda anche sulla A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord.