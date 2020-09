Recco – Grave incidente, questa mattina, sull’autostrada A12 Genova – Livorno. Intorno alle 6 un’auto che percorreva la rampa del casello di Recco si è schiantata contro il guard rail per cause ancora in via di accertamento.

A bordo un uomo che ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso dai vigili del fuoco e dall’ambulanza del 118.

L’automobilista è stato estratto dalle lamiere e affidato al personale paramedico che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di morte.

In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Non risultano coinvolti altri veicoli.