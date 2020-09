Genova – Sono 64 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Questo il dettaglio:

• ASL 3: 39

26 contatto di caso

13 attività screening

• Asl 5: 25

13 contatto di caso

12 attività screening

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Cresce il numero degli attualmente positivi, 52 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 2.826 casi.

Cresce anche il numero delle persone ricoverate in ospedale. Nel corso dell’ultima giornata sono state 9 in più per un totale di 160.

Di queste, 15 si trovano ricoverate nei reparti di Terapia Intensiva.