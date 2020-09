Nuovi casi di contagio da coronavirus in aumento in Liguria dove il numero delle persone risultate positive al test per l’infezione ha ormai raggiunto i livelli del maggio scorso mentre tornano a crescere anche i decessi.

Nelle ultime 24 ore sono stati 102 i nuovi casi accertati e ancora una volta sono Genova e La Spezia le città più colpite.

A Genova mascherine obbligatorie tutto il giorno, anche all’aperto, nella zona del Centro Storico dove è stato rilevato un focolaio di infezione che preoccupa molto il personale sanitario.

Massima attenzione anche in Valpolcevera dove sono stati trovati diversi casi di positività in un centro di accoglienza per Migranti.

A La Spezia scuole ancora chiuse almeno sino a sabato ma si fa strada l’ipotesi che la riapertura possa essere ancora rinviata a causa dell’alto numero di casi positivi al coronavirus che continuano a emergere mentre ancora non è chiara l’origine del focolaio e resta aperta l’ipotesi collegata ai festeggiamenti per la promozione dello Spezia in serie A con assembramenti che non sono stati controllati e uso solo marginale delle mascherine di protezione che restano il mezzo più efficace, al momento, per evitare la diffusione del contagio.

Due i decessi nelle ultime 24 ore ed entrambi nell’ospedale di Sarzana: si tratta di un uomo di anni 87 residente a La Spezia e deceduto il 23/09 nel reparto di geriatria e di un uomo di 81 anni deceduto il 24/09 nel reparto di pneumologia e residente a La Spezia.

Questo il dettaglio:

• ASL 1 Imperia: 1 caso rilevato in attività di screening

• ASL 2 Savona: 6 casi

4 contatto di caso confermato

2 attività di screening

• ASL 3 Genova: 43 casi accertati

25 contatto di caso confermato

16 attività di screening

2 struttura sociosanitaria

• ASL 5 La Spezia: 52 casi accertati

31 contatto di caso confermato

21 attività di screening

Il numero degli attualmente positivi sfonda quota 3mila con i 68 casi delle ultime 24 ore per un totale di 3.014 casi.

171 (+4) i ricoverati in ospedale, di cui 18 in Terapia Intensiva.

1.483 le persone in isolamento domiciliare (+57) mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 32, per un totale di 8.261.

Tamponi = 294.927 (+2.991)

Di seguito i dettagli delle singole Asl.

Ospedalizzati:

Asl1 = 8

Asl2 = 8

San Martino = 25 (8 UTI)

Galliera = 32 (1 UTI)

Gaslini = 10

Villa Scassi = 6

Asl4 = 6

Asl5 = 76 (9 UTI)

Attualmente positivi per residenza:

IM = 160 (+1)

SV = 196 (-2)

GE = 1204 (+26)

SP = 1106 (+36)

Fuori regione = 100 (+2)

Altro o in fase di verifica = 222 (+5)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.178

Asl1 = 278

Asl2 = 253

Asl3 = 736

Asl4 = 154

Asl5 = 757