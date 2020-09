Genova – Controlli serrati davanti alle scuole, specie nelle zone del centro storico, per controllare il rispetto dell’uso delle mascherine. Scatterà da questa mattina, annunciato dal sindaco Marco Bucci, il giro di vite sul rispetto delle norme sul distanziamento e sull’uso obbligatorio delle mascherine.

La polizia locale sorveglierà gli ingressi e le zone vicino alle scuole e multerà chi non seguirà le disposizioni alla lettera.

Niente assembramenti per i ragazzi e i genitori in arrivo alle scuole e obbligo di indossare nel modo corretto le mascherine.

Nel fine settimana sono state 10 le multe ad altrettanti giovani che non indossavano i dispositivi di protezione.