Genova – Ancora un picco di contagi in Liguria dove nelle ultime 24 ore sono stati 447 i nuovi positivi su un totale di 4.766 tamponi.

Il numero di contagi più alto si registra sempre nel territorio dell’Asl 3 con 354 nuovi positivi ma a preoccupare è il numero degli ospedalizzati che oggi sale di 14 unità per un totale di 299 pazienti ricoverati.

In salita anche i numeri della Terapia Intensiva con tre nuovi ingressi in 24 ore per un numero totale di 27 casi.

Purtroppo, continua a salire anche la conta dei morti con un nuovo decesso.

Ecco i dati della Liguria.

Dettaglio 186 nuovi casi: Asl1 34 (19 contatto di caso confermato, 15 attività di screening) Asl2 24 (19 contatto di caso confermato, 5 attività di screening) Asl3 354 (110 contatto di caso confermato, 242 attività di screening, 2 rientro da viaggio) Asl4 17 (7 contatto di caso confermato, 9 attività di screening, 1 rientro da viaggio) Asl5 18 (8 contatto di caso confermato, 10 attività di screening) Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Casi totali da inizio emergenza = 15.902 (+447) di cui 2.137 individuati da screening e 13.765 in pazienti sintomatici