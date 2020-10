Genova – Ha evaso le tasse per circa 3 milioni di euro e ha continuato a percepire la pensione della madre morta 4 anni fa l’uomo di 46 anni arrestato dagli agenti della Guardia di Finanza di Genova con l’accusa di truffa.

Le indagini sono partite da un controllo economico dopo che, parcheggiate sulle strisce blu di Albaro, erano state notate auto di notevole valore come Porsche, Bentley e altre, immatricolate in Romania.

Le auto erano intestate a società non esistenti ma riconducibili all’indagato, in debito con il fisco per oltre 3,6 milioni di euro.

Le auto venivano noleggiate dall’uomo a imprenditori e professionisti con falsi contratti di noleggio, utilizzati anche per mascherare la reale proprietà delle auto.

Gli approfondimenti condotti dagli uomini delle Fiamme Gialle hanno poi evidenziato che utilizzava finte società estere per realizzare truffe e raggiri nella vendita simulata di autovetture di pregio tramite noti portali per la vendita di veicoli.

L’uomo chiedeva agli acquirenti gli anticipi del caso necessari per coprire i costi dell’immatricolazione in Italia o con altre scuse del genere, facendosi versare il denaro, per un totale di oltre 80mila euro, utilizzato per vacanze di lusso e l’acquisto di altri beni.

Inoltre, l’uomo non aveva comunicato il decesso della madre continuando a percepire la pensione di invalidità che la donna percepiva dal 2010 per un ammontare complessivo di 90mila euro.