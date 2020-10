Le temperature sono crollate negli ultimi giorni e da più parti si chiede che i Comuni autorizzino l’accensione del riscaldamento.

Il Comune di La Spezia ha già emanato l’ordinanza consentendo l’accensione anche da oggi mentre il Comune di Genova ha in cantiere l’ordinanza ma con autorizzazione all’apertura dei termosifoni solo a partira da domani, mercoledì 14 ottobre.

Un ritardo incomprensibile per i cittadini che potranno accendere (o far accendere negli impianti centralizzati) il riscaldamento sino ad un massimo di 6 ore al giorno.

A La Spezia è già possibile sino al 20 ottobre incluso.