Savona – Incidente ieri in serata in corso Mazzini, a Savona, dove uno scooter e un’ambulanza si sono scontrate per cause ancora da chiarire.

Nell’impatto, ad avere la peggio è stato l’uomo che viaggiava in sella al mezzo a due ruote.

Rovinato a terra, l’uomo è stato soccorso e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le verifiche del caso.