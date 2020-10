Genova – I casi di contagio da coronavirus continuano ad aumentare e scattano da questa mattina le restrizioni particolari decide dalle autorità sanitarie in cinque “zone rosse” in città.

Il focolaio (cluster) del centro storico si è esteso ormai alla zona di Sampierdarena, di Rivarolo, Cornigliano e Certosa poichè un queste aree la media dei casi rilevati è di 8-9 casi ogni mille abitanti invece dei 2 della media nazionale.

L’ordinanza segnala inoltre che i confini delle “zone rosse” potranno subire modifiche laddove si accertassero altri casi di contagio in quantità anomale.

In queste aree scatta quindi da oggi e sino allo scadere del nuovo Dpcm del Governo:

•Divieto assoluto di assembramento

•Divieto di manifestazioni pubbliche e private

•Divieto delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo

•Chiusura dei centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi

Questo l’elenco delle vie in cui scattano i divieti:

Centro Storico – zona compresa tra:

Via Gramsci (compresa)

Via Bersaglieri d’Italia (compresa)

Via Fanti d’Italia (compresa)

Via Andrea Doria (compresa)

Piazza Acquaverde (compresa)

Via Balbi (compresa)

Piazza dell’Annunziata (compresa)

Via Bensa (compresa)

Via Cairoli (esclusa)

Via Garibaldi (esclusa)

Piazza Fontane Marose (esclusa)

Via Luccoli (compresa)

Piazza Soziglia (compresa)

Piazza Campetto (compresa)

Via di Scurreria (compresa)

Piazza San Lorenzo (compresa)

Via San Lorenzo (esclusa)

Piazza Raibetta (compresa)

Piazza Caricamento (compresa)

Sampierdarena (zona compresa tra):

Via Chiusone e Via del Campasso sino a fornice ferroviario (incluse)

Via Orgiero (inclusa)

Via Tavani (inclusa)

Via Vicenza (inclusa)

Via W. Fillak da Via del Campasso a P.za Masnata (inclusa)

P.zza Masnata (inclusa)

Via Rolando (inclusa)

Via P. Reti (inclusa)

Via Degola (Inclusa

Largo Jurse (incluso)

Via Pacinotti (inclusa)

Via Sampierdarena (inclusa)

P.za Barabino (inclusa)

Via di Francia, fra p.zza Barbini e Via Dottesio (inclusa)

Via Dottesio (Inclusa)

Via Pedemonte (inclusa)

Via Cantore da Piazza Montano a Via Pedemonte (inclusa)

Cornigliano – area compresa tra:

Piazza Ernesto Savio, compresa l’intera area della stazione ferroviaria,

Via Siffredi fino intersezione via Tonale,

Via Tonale,

Via Cervetto,

Giaradini Melis,

P.zza Massena,

Ponte Ansaldo,

Rotatoria Luigi Tenco,

Via della Superba,

Rotatoria S. G. d’Acri,

Via S.G. d’Acri,

Giardino Lineare,

Via Bertolotti.

Rivarolo – zona compresa tra:

Via Rivarolo

Via Teresa Durazzo Pallavicini,

Piazza Durazzo Pallavicini,

Via Gioacchino Rossini,

Giardini Foltzer,

Via Germano Jori,

P.zza Petrella,

Via Borsieri,

Via Campi,

Via Walter Fillak (dall’intersezione con via Campasso),

Via Benedetto Brin (compresa area Metrò),

Via Mario Bercilli,

Via Adelaide Ristori,

Via Virgilio,

Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civico 1 rosso),

Via Ludovico Ariosto,

Via Aulo Persio,

Salita S.Bartolomeo della Certosa,

Via Ausonio Vedovi,

Via Mansueto (fino al civico 4A),

Piazzale Bruno Palli,

Via Sergio Piombelli (fino all’intersezione con piazzale Bruno Palli),

Via Teresio Mario Canepari,

Piazzale Emilio Guerra,

Via Gioacchino Rossini,

Via Gastone Pisoni,

Piazza Durazzo Pallavicini,

Via Celesia,

Via Carnia.