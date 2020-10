Non accenna a rallentare il numero dei contagi da coronavirus in Liguria. In 24 ore sono 657 i nuovo casi scoperti con i test effettuati. Ben 4195 tamponi effettuati su una popolazione di oltre un milione e 500mila residenti.

Altre cinque persone hanno perso la vita a causa dell’infezione da coronavirus-covid19

Sono deceduti:

Un uomo di 73 anni – morto il 22/10/2020 all’ospedale Villa Scassi

Una donna di 91 anni – il morta il 22/10/2020 al Villa Scassi

Un uomo di 87 anni deceduto il 22/10/2020 al Villa Scassi

Un uomo di 86 anni deceduto il 23/10/2020 al Villa Scassi

Un uomo di 84 anni deceduto il 24/10/2020 al Villa Scassi

Questo il dettaglio dei contagi per zona:

ASL 1 Imperia : 56

26 contatti caso confermato

28 attività screening

2 strutture sociosanitarie

ASL 2: 119

45 contatto caso confermato

37 attività screening

37 settore sociosanitario

ASL 3: 387

168 contatto caso confermato

192 attività screening

27 settore sociosanitario

ASL 4: 12

7 contatto caso confermato

5 attività screening

ASL 5: 83

42 contatto caso confermato

41 attività screening

TOTALE tamponi effettuati 409.770 4.195

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 23051 657

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2738 25

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 20313 632

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 11.397 648

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1061

LA SPEZIA 1219

IMPERIA 781

GENOVA 7464

Residenti fuori Regione/Estero 256

altro/in fase di verifica 616

TOTALE 11.397

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 737 41 58

ASL1 47 2 4

ASL2 64 3 10

Ospedale Policlinico San Martino 233 12 15

Ospedale Evangelico 13 3 13

Ospedale Galliera 117 5 12

Ospedale Gaslini 22 0 1

ASL 3 Villa Scassi 126 7 -10

ASL4 Sestri Levante 49 0 8

ASL4 Lavagna 15 3 0

ASL5 Sarzana 51 6 6

ASL5 Spezia 0 0 -1

Isolamento domiciliare 5299 218

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9963 4

Deceduti* 1691 5

*Dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso

22/10/2020 M 73 Villa Scassi

22/10/2020 F 91 Villa Scassi

22/10/2020 M 87 Villa Scassi

23/10/2020 M 86 Villa Scassi

24/10/2020 M 84 Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 889

ASL 2 1909

ASL 3 1353

ASL 4 289

ASL 5 695

Liguria 5135