Genova – Sono gravi le condizioni del neonato di 20 giorni che questa mattina è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto il bus sul quale il piccolo viaggiava insieme alla madre e un pedone.

Il bus si trovava in via Buozzi quando, per cause ancora da chiarire, ha investito un pedone.

Nell’impatto la madre del neonato, che viaggiava con il piccolo nel marsupio, è caduta, cadendo di conseguenza con il figlioletto che ha sbattuto la testa.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il neonato è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova ora in gravi condizioni.