Genova – Il padiglione Jean Nouvelle della Fiera di Genova potrebbe essere trasformato in un ospedale di emergenza covid.

Lo ha annunciato questa sera, nel corso del consueto punto sull’emergenza coronavirus, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il provvedimento è in fase di studio e prevede la possibilità di utilizzare la Fiera di Genova come area di emergenza per allestire un ospedale da campo che sostituirebbe la Nave Ospedale allestita nella prima ondata della pandemia.

Nessuna risposta ufficiale, da parte del presidente Toti, alla petizione popolare presentata da numerose associazioni genovesi per chiedere che il padiglione C dell’ospedale Galliera possa essere trasformato in ospedale di emergenza trovandosi a poca distanza da uno dei principali ospedali genovesi ed essendo stato usato come reparto ospedaliero sino a poco tempo fa e quindi facilmente riutilizzabile in breve tempo e con una spesa limitata.

