Genova – L’ospedale di emergenza per i pazienti covid a “bassa intensità” si farà utilizzando il padiglione C in disuso del Galliera.

La petizione lanciata da numerose associazioni è stata accolta e per l’emergenza covid 19 la Regione Liguria allestirà all’interno della struttura un certo numero di posti letto necessari a far fronte all’impennata prevista per il prossimo periodo.

“Abbiamo dato il via libera all’ apertura del padiglione C all’interno dell’ospedale Galliera – ha comunicato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Un’area composta di due piani: il 5° per 25 posti letto e il 6° piano per 18 posti letto che saranno messi a punto definitivamente in circa 30 giorni di tempo. Ma tenendo conto di questa crisi che puo’ durare volevamo essere pronti”.

“A questi nuovi posti letto – ha detto Toti –si vanno ad aggiungere altri 70 posti di media terapia nella ASL 3 Genovese, più 24 posti letto all’interno di una struttura nella Asl 2 Savonese. Inoltre abbiamo autorizzato proprio questa sera due moduli allestiti dalla Croce Rossa per un totale di 26 posti letto che verranno collocati all’interno dell’ospedale San Martino di Genova e del Villa Scassi, come aree di alleggerimento dei nostri reparti. In questo modo saremo in grado di garantire ai nostri cittadini cure adeguate per tutti”.