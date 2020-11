Genova – Hanno usato un’auto lanciata a tutta velocità contro la vetrina blindata di una gioiellera per una rapina.

E’ successo nella notte in via Martiri della Libertà a Pegli. Ignoti malviventi hanno usato la vettura come un ariete, colpendo per diverse volte la vetrina con il mezzo.

La vetrata anti proiettile e anti sfondamento non ha retto e i ladri sono potuti entrare nel locale per rubare tutto quello che hanno potuto per poi fuggire.

Sono stati i residenti della zona a chiamare le forze dell’ordine visto che il rumore assordante dei colpi ha risvegliato tutti.

L’auto è stata lanciata più volte contro la vetrina e il tempo necessario è stato lunghissimo.

I malviventi hanno razziato tutto il possibile e sono fuggiti proprio mentre arrivava il proprietario della Gioielleria, avvisato da alcune persone e residente nella stessa zona.

Indagini delle forze dell’ordine che sperano di trovare elementi utili a individuare i responsabili, molto probabilmente una banda ben organizzata e con diversi “pali” nelle vie del quartiere per avvisare dell’eventuale arrivo di polizia o carabinieri.

Sotto esame anche le telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l’arrivo dei malviventi o i sopralluoghi per verificare i dettagli del piano d’azione.