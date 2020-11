Recco (Genova) – Ieri, i poliziotti del Commissariato Chiavari, sempre attivi nel contrasto allo spaccio di droga e vigili sul territorio, hanno denunciato un 32enne ecuadoriano per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L’uomo, da qualche tempo, aveva avviato una piccola attività di cessione di droghe “leggere” che però non era passata inosservata ai residenti della zona i quali hanno allertato i poliziotti del Commissariato. Ieri sera, dopo un lungo appostamento, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare del 32enne rinvenendo e sequestrando due arbanelle in vetro ed un involucro contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 60 grammi, un bilancino di precisione e alcuni fogli “contabili” riportanti nominativi e relativi importi. Il giovane che vive nell’appartamento con moglie e figli minori, ha ammesso l’attività illecita e ha provato a giustificarsi col fatto che è privo di occupazione lavorativa.