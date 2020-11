Genova – Sale la tensione a Genova per la manifestazione di protesta organizzata dal comitato Genova Antifascista.

Il presidio inizierà alle 17.00 in piazza De Ferrari e già da qualche ora un imponente servizio d’ordine formato da polizia e carabinieri in assetto anti sommossa staziona nella piazza.

Si temono scontri come quelli avvenuti nei giorni scorsi nel corteo che ha attraversato piazza De Ferrari e piazza Corvetto.

La chiamata a raccolta è arrivata via Facebook.

Sulla pagina degli organizzatori si legge:

“Oggi alle 17 in Piazza De Ferrari per continuare la lotta!

Per riaffermare quei valori che difendiamo da sempre.

Per la cancellazione dei decreti sicurezza che di fatto criminalizzano scioperi, manifestazioni e ogni forma di dissenso conflittuale.

Per pretendere che i banchieri, i padroni e le multinazionali non siano gli unici beneficiari dei fondi pubblici di emergenza e dei tagli alle tasse.

Per il rifinanziamento della sanità pubblica, per un piano immediato di assunzione di medici, infermieri e OO.SS.

Per il potenziamento del trasporto pubblico locale.

Per incrementare l’organico scolastico, l’aumento di stabili, spazi e dotazioni per la didattica in presenza.

Per il blocco degli affitti, mutui e utenze per chi ha subito una drastica riduzione del proprio reddito a causa della CIG o per chi un lavoro non ce l’ha e ha visto azzerarsi la possibilità di trovarlo durante questa crisi.

Per lavorare in sicurezza, con i dispositivi di protezione individuali forniti dalle aziende e dai datori di lavoro.

Per non lasciare indietro nessuno!