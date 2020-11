Genova – Costretti a chiudere per l’emergenza covid e a non mantenere il presidio sul territorio che era parte della “missione” e beffati dal furto con spaccata.

Amarezza dei titolari del locale Jalapeno di via della Maddalena, nel centro storico, che ieri notte sono stati vittima di un’intrusione per furto.

All’orario in cui, normalmente, il locale è aperto e garantisce un presidio sul territorio – oltre a far lavorare diverse famiglie, alcuni vicini hanno chiamato i titolari per avvisarli che qualcuno aveva rotto il vetro di una finestra per entrare a rubare.

Un gesto che ha provocato un danno economico ma che, soprattutto, ha ferito nel morale chi lavora al Jalapeno

Sulla pagina Facebook del locale lo sfogo

Oltre al danno, la beffa!!!

Da quando ho aperto ho voluto presidiare la via, xche considero che sia importante e che i bar, siano un presidio per la via.

Adesso per il DPCM non posso farlo, aprivo alle 18, adesso devo chiudere a quel ora. Ok, mi rimvoco le maniche, mi metto a fare consegne a domicilio e decido godermi la famiglia, stare con i miei figli… Godermili, vederli crescere, metterli al letto…

NO neanche quello mi lasciate fare, mentre faccio due chiacchiere dopo metterli al letto mensaggi dei vicini (ai quali ringrazio di cuore) ti hanno/stanno entrando nel locale, abbiamo chiamato alla polizia…

Corsa fino al locale, trovare la sorpresa…

Vedere che sono neanche le 23:00 io a quel ora da più di 7 anni presidio la via!!!

Non ci siamo….non ci lasciano stare!!! Ed adesso impunità!!! 😞

Non ci sono parole…

Profonda amarezza…