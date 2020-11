Torriglia – Hanno cercato sino al tramonto il cane che avevano perso lungo il sentiero ma sono state sorprese dal buio e non riuscivano a ritrovare la strada di casa.

Momenti di comprensibile paura, ieri sera, per due ragazze di 20 anni che avevano fatto un’escursione ai laghi del Brugneto, nell’entroterra genovese.

Si erano allontanate dal sentiero per cercare il cane che si era allontanato e non sono state in grado di ritrovare il sentiero.

Attivati i soccorsi la centrale operativa VVF ha ottenuto la posizione GPS grazie ad una applicazione del cellulare.

Il ritrovamento è stato fatto degli uomini del CNSAS e i Vigili del Fuoco hanno collaborato per riaccompagnarle a Costa di Paglia, località raggiunta da strada carrabile e, da lì, alla loro autovettura.