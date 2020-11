Genova – Un’indagine sul concorso per l’assunzione di operatori socio sanitari indetto in Liguria. Si estendono le indagini sulla gestione dell’emergenza coronavirus nella nostra regione con la Procura di Genova che ha acquisito attraverso la Guardia di Finanza la documentazione riguardante concorsi per l’assunzione di OSS negli ospedali e nelle strutture sanitarie della Liguria.

Sotto la lente dei magistrati la carenza di personale e gli atti dei responsabili della Sanità ligure per affrontare l’emergenza e prepararsi alla seconda ondata di infezione abbondantemente prevista dalla maggior parte degli esperti del settore e negata da alcuni medici poi smentiti dai fatti.

La Procura della Repubblica indaga anche sui dati sanitari (contagi, decessi, ricoveri) comunicati dalla Regione Liguria alla commissione nominata dal Governo per esaminare l’andamento della pandemia e decidere eventuali chiusure o inserimento nelle cosiddette “zone” a rischio variabile.