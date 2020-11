Taggia – Ha afferrato il cane della moglie al termine di una violenta lite con la donna e lo ha lanciato dalla finestra.

L’episodio sarebbe avvenuto a Taggia questo pomeriggio e, a dare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa.

La vicenda deve ancora essere ricostruita nei dettagli ma sembra che l’uomo, al culmine dell’ira, abbia deciso di sfogare sul povero animale la rabbia che provava per la donna.

Il cagnolino ha compiuto un volo di una decina di metri ed è caduto a terra riportando ferite gravissime che lo hanno condannato ad una morte orribile.

La vicenda si è diffusa rapidamente sui social condendosi via via di particolari ora al vaglio delle forze dell’ordine che, se verranno confermate le ricostruzioni, denunceranno l’uomo per maltrattamento di animali.

Non è infatti ancora chiaro se la donna, proprietaria dell’animale, abbia presentato denuncia per quanto avvenuto, confermando la dinamica dell’episodio.