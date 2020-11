Genova – Manifestazione di protesta e corteo, questa mattina, dei lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano. I lavoratori si incontreranno davanti ai cancelli dell’azienda attorno alle 8,30 per un presidio di protesta contro la decisione della Arcelor-Mittal, nuova proprietaria degli impianti, di proseguire con i licenziamenti e per la scelta di bloccare la produzione in attesa della risposta del Governo sui fondi stanziati per risollevare le sorti dell’azienda.

I dipendenti dell’ex Ilva di Cornigliano sono in presidio davanti alla fabbrica ormai da giorni ma la tensione cresce di ora in ora per le mancate risposte alle richieste fatte e per l’inasprimento dei rapporti con il licenziamento di alcuni operai che avevano allestito un punto di ristoro per i lavoratori che aderivano al presidio all’interno dei locali di proprietà della Arcelor-Mittal.