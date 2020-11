Genova – Passeggiate vietate, nei prossimi 3 fine settimana a Genova, sui lungomare.

Lo ha comunicato questa sera il sindaco Marco Bucci che ha firmato la specifica ordinanza.

Niente camminate in passeggiata Bruzzone a Voltri, in passeggiata a mare di Prà in direzione levante e ponente, in via Pegli, in via Lungomare Pegli, in corso Italia, e in passeggiata Anita Garibaldi a Nervi.

Vietati anche gli accessi al mare e alle scogliere.

Controlli della polizia locale multeranno i contravventori.